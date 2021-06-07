На трасі Київ - Одеса сталася ДТП з вантажівкою: рух обмежено

Рух транспорту у бік Києва тимчасово обмежили.
На автодорозі М–05 Київ – Одеса сталася ДТП. На 35 км автодороги біля села Калинівка вантажівка MAN зіткнулася з маршруткою.
Про це повідомили в патрульній поліції.
Поліцейські займаються регулюванням руху. На ділянці рух тимчасово обмежено в напрямку Києва. Фура перекрила трасу. На місці працюють медики, рятувальники та поліцейські.
Нагадаємо, 70-річний водій втікав від поліцейських через перевищення швидкості, а потім спровокував ДТП із трьома загиблими на трасі Київ - Чоп.