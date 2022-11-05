На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП: легковик влетів у вантажівку

Ввечері 5 листопада на трасі Київ-Одеса сталася смертельна аварія. Між населеними пунктами Болгарка та Хоминказіштовхнулися легковик та вантажівка.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одещини.

За попередньою інфрмацією, легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. Водій вантажного авто не травмувався. Натомість кермувальник Daewoo Nexia від отриманих травм загинув на місці автотрощі.

Правоохронці розслідують ДТП за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілому".

Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Як повідомлялося, у Черкасах сталася аварія за участю пасажирської маршрутки та легковика. Внаслідок зіткнення десять людей отримали травми. Серед потерпілих є двоє дітей 12 місяців та трьох років.

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