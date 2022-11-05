Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП: легковик влетів у вантажівку

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
408
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП: легковик влетів у вантажівку

Водій фури залишився живим.

Ввечері 5 листопада на трасі Київ-Одеса сталася смертельна аварія. Між населеними пунктами Болгарка та Хоминказіштовхнулися легковик та вантажівка.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одещини.

За попередньою інфрмацією, легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. Водій вантажного авто не травмувався. Натомість кермувальник Daewoo Nexia від отриманих травм загинув на місці автотрощі.

Правоохронці розслідують ДТП за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілому". 

© ГУ Національної поліції в Одеській області
Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Як повідомлялося, у Черкасах сталася аварія за участю пасажирської маршрутки та легковика. Внаслідок зіткнення десять людей отримали травми. Серед потерпілих є двоє дітей 12 місяців та трьох років.

Читайте також: 

Затор на 40 кілометрів: серйозна аварія на трассі "Одеса-Рені"

Затор на 40 кілометрів: серйозна аварія на трассі "Одеса-Рені"

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
408
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація