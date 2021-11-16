На трасі М-03 у Полтавській області за програмою "Велике будівництво" Зеленського збудували два мости

На трасі М-03 у Полтавській області за програмою "Велике будівництво" Зеленського збудували два мости

Рух планують відкрити найближчим часом.

У селі Мале Ладижине Полтавської області у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершилося будівництво двох мостів на трасі міжнародного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

Два мости через річку Ладижене, кожен з яких складається з трьох прогонів, було збудовано в ході капітального ремонту дороги М-03 в районі Малого Ладижина в межах спільного проєкту Укравтодору та Світового банку з розвитку дорожньої галузі. Вони розташовані на км 365+706 траси.

Наразі підрядник вже завершує влаштування дорожнього покриття на підходах до мостів.

Рух обома мостами планується відкрити найближчими днями.

Нагадаємо, в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" діє Національна програма відновлення мостів, за якою у 2020 році вже було відремонтовано 216 мостів, а в цьому планується відновити та збудувати 245 мостів та штучних споруд.

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