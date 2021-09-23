На трасі Одеса-Київ іномарка влетіла у вантажівку та спалахнула: водій не вижив (фото)

На трасі Одеса-Київ іномарка влетіла у вантажівку та спалахнула: водій не вижив (фото)

Від зіткнення легковик зайнявся, водій загинув на місці.

На трасі Одеса-Київ внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 28-річний водій. Він зіткнувся із вантажівкою, після чого машина спалахнула.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

За попередньою версією, 28-річний водій Toyota в’їхав у вантажівку Scania поблизу Березівського району. Унаслідок ДТП легковий автомобіль загорівся.

Водій Toyota загинув на місці аварії. На місці події працювали слідчі та рятувальники.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Вознесенську на вулиці Болгарська сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.Там зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та Chery Tiggo.

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