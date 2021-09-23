Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

На трасі Одеса-Київ іномарка влетіла у вантажівку та спалахнула: водій не вижив (фото)

На трасі Одеса-Київ іномарка влетіла у вантажівку та спалахнула: водій не вижив (фото)

Поліція Одеської області

Від зіткнення легковик зайнявся, водій загинув на місці.

На трасі Одеса-Київ внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 28-річний водій. Він зіткнувся із вантажівкою, після чого машина спалахнула.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

За попередньою версією, 28-річний водій Toyota в’їхав у вантажівку Scania поблизу Березівського району. Унаслідок ДТП легковий автомобіль загорівся.

Водій Toyota загинув на місці аварії. На місці події працювали слідчі та рятувальники. 

©

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.  

Нагадаємо, у Вознесенську на вулиці Болгарська сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.Там зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та Chery Tiggo.  

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 22 вересня 2021 року

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 22 вересня 2021 року
Наступна публікація