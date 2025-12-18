Траса Одеса — Рені / © Архів

Трасу Одеса — Рені тимчасово перекрили для руху транспорту в обох напрямках. Наразі проїзд цією ділянкою дороги повністю зупинено.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Просимо, за можливості, утриматися від руху цією ділянкою дороги», — повідомив Олег Кіпер.

Нагадаємо, в ніч проти 13 грудня Росія завдала потужного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Через це Одеса та інші населені пункти області залишилися без електрики.

Повідомлялося, через руйнування енергетичної інфраструктури частина Одеси та навколишніх населених пунктів залишилася без електрики, води та тепла. Комунальні служби розвозили технічну воду цистернами, а енергетики працюють під постійними сигналами повітряної тривоги, часто перериваючи ремонтні роботи.