На трасі Одеса-Рені у напрямку Бухареста утворився величезний затор: що сталося

У суботу, 28 січня, ускладнений проїзд трасою М-15 Одеса-Рені у напрямку Бухареста. Утворився затор із вантажівок. Адже південь Одещини замітає снігом, а на дорогах ожележиця.

Про це йдеться у повідомленні Служби автомобільних доріг.

"Ускладнено рух на автомобільній дорозі М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) у зв'язку з великим транспортним потоком великовантажних засобів, а також дорожньо-транспортної пригоди, що утворилася на 182 кілометрі цієї дороги, внаслідок чого утворився затор до 15 кілометрів в обох напрямках біля с.Кирнички", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обробляти дорогу протиожеледними матеріалами та очищати від снігу почали від вечора 27 січня. Станом на 12:00 годину 28 січня Служба автомобільних доріг забезпечила проїзд автодорогами регіону, крім траси Одеса-Рені.

Також Telegram-канал "Думська" повідомляє, що сотні вантажівок та легковиків зупинились через снігопад та сильну ожеледицю. Наразі фури не можуть їхати через сильну негоду.

Також повідомляється, що біля кордну з Румунією сильна хуртовина. На півдні Одеської області дощ з мокрим снігом. До слова, синоптики попереджали про сніг на всій території Одеської області. Несприятливі погодні умови акож зберігатимуться весь день 28 січня та 29 січня.

Нагадаємо, на Харківщині частково перекрили для руху транспорту від 27 січня трасу М-29. Дорога сполучає Харків з Дніпром. Перекриття траси пов'язане з ремонтом штучної споруди на км 101+300.

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