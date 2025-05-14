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На трьох померлих — лише одне немовля: демографічна криза в Україні поглиблюється
У 2024 році в Україні народилося лише 176 тисяч дітей, тоді як померло майже 500 тисяч людей. Демографічна ситуація стрімко погіршується.
У 2024 році кількість смертей в Україні майже втричі перевищила народжуваність: за рік померли 495,1 тис. осіб, а народилося лише 176,1 тис. дітей. Це найнижчий показник народжуваності за весь період незалежності.
Про це повідомив аналітичний портал “Слово і Діло”.
Як змінювалася народжуваність
Пік народжуваності припав на початок 1990-х: у 1990 році в Україні народилося 657,2 тис. дітей, у 1991-му — 630,8 тис. Відтоді ці цифри стрімко знижувалися.
До 2001 року рівень народжуваності впав удвічі — до 376,5 тис.
У 2002–2009 роках спостерігалося короткочасне зростання:
2006 рік — 460,4 тис.,
2008 — 510,6 тис.,
2009 — 512,5 тис.
Однак уже з 2010 року почався новий спад.
У 2020 році народилося 299,1 тис.,
2021 — 273,8 тис.,
2022 — 206 тис.,
2023 — 187,4 тис.,
2024 — 176,1 тис.
(без урахування окупованих територій).
Як змінювалася смертність
Смертність стабільно перевищувала народжуваність із 1993 по 2009 роки — щороку вмирали понад 700 тис. осіб.
З 2010 року цей показник поступово знижувався:
2017 рік — 574,1 тис.,
2019 — 581,1 тис.
Пандемія COVID-19 спричинила різкий стрибок:
2020 рік — 616,8 тис.,
2021 — 714,3 тис.
У роки повномасштабної війни смертність дещо знизилась:
2022 — 541,7 тис.,
2023 — 496,2 тис.,
2024 — 495,1 тис.
Ці цифри також не охоплюють тимчасово окуповані регіони.