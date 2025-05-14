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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На трьох померлих — лише одне немовля: демографічна криза в Україні поглиблюється

У 2024 році в Україні народилося лише 176 тисяч дітей, тоді як померло майже 500 тисяч людей. Демографічна ситуація стрімко погіршується.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Народжуваність та смертність в Україні

Народжуваність та смертність в Україні. / © ТСН

У 2024 році кількість смертей в Україні майже втричі перевищила народжуваність: за рік померли 495,1 тис. осіб, а народилося лише 176,1 тис. дітей. Це найнижчий показник народжуваності за весь період незалежності.

Про це повідомив аналітичний портал “Слово і Діло”.

Як змінювалася народжуваність

Пік народжуваності припав на початок 1990-х: у 1990 році в Україні народилося 657,2 тис. дітей, у 1991-му — 630,8 тис. Відтоді ці цифри стрімко знижувалися.

До 2001 року рівень народжуваності впав удвічі — до 376,5 тис.

У 2002–2009 роках спостерігалося короткочасне зростання:

  • 2006 рік — 460,4 тис.,

  • 2008 — 510,6 тис.,

  • 2009 — 512,5 тис.

Однак уже з 2010 року почався новий спад.

  • У 2020 році народилося 299,1 тис.,

  • 2021 — 273,8 тис.,

  • 2022 — 206 тис.,

  • 2023 — 187,4 тис.,

  • 2024 — 176,1 тис.

(без урахування окупованих територій).

Народжуваність та смертність в Україні. / © Слово і діло

Народжуваність та смертність в Україні. / © Слово і діло

Як змінювалася смертність

Смертність стабільно перевищувала народжуваність із 1993 по 2009 роки — щороку вмирали понад 700 тис. осіб.

З 2010 року цей показник поступово знижувався:

  • 2017 рік — 574,1 тис.,

  • 2019 — 581,1 тис.

Пандемія COVID-19 спричинила різкий стрибок:

  • 2020 рік — 616,8 тис.,

  • 2021 — 714,3 тис.

У роки повномасштабної війни смертність дещо знизилась:

  • 2022 — 541,7 тис.,

  • 2023 — 496,2 тис.,

  • 2024 — 495,1 тис.

Ці цифри також не охоплюють тимчасово окуповані регіони.

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