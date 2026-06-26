На ТЦК чекають великі зміни: коли Міноборони запустить оновлену мобілізацію

Працівники ТЦК та СП / © ТСН

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Міністерство оборони України готує швидку трансформацію роботи ТЦК та СП, а також принципів мобілізації. Оновлення планують запустити вже у липні.

Про це повідомляє NV з посиланням на представника оборонної сфери.

За словами співрозмовника видання, Міноборони працює над запуском другого етапу масштабної реформи в армії, яка стосується мобілізаційних процесів.

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За інформацією джерела, обізнаного з підготовкою змін, затвердити та розпочати цей етап планують уже в липні. Йдеться про зміни в роботі ТЦК та СП, а також у самій процедурі мобілізації.

«Задум в тому, щоб діяти швидко, бо тільки тоді це матиме результат», — зазначив співрозмовник.

Перший етап трансформації Сил оборони, який передбачав зміни щодо контрактів, виплат і відстрочок, у Міноборони планували запустити ще на початку червня. Однак через затримки з пошуком початкового фінансування старт перенесли на середину місяця.

Другий — так званий «мобілізаційний» — етап спочатку мав розпочатися на початку липня, проте його запуск також можуть дещо відтермінувати.

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Нагадаємо, раніше в Міноборони оголосили, що готують реформу мобілізації та ТЦК, спрямовану на підвищення прозорості служби. Ключова мета — зробити перспективи мобілізації зрозумілішими для громадян, зокрема пояснити умови та терміни служби в умовах тривалої війни. Зміни насамперед стосуватимуться осіб, які перебувають у розшуку або ухиляються від військового обов’язку. Деталі реформи невдовзі оголосить міністр оборони Михайло Федоров, а її впровадження очікується найближчим часом.

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