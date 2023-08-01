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На у Харкові місці ворожого влучання виникла пожежа: всі екстрені служби працюють. 

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На у Харкові місці ворожого влучання виникла пожежа: всі екстрені служби працюють. 

На місці прильоту спалахнув вогонь / Фото: pixabay.com

Окупанти завдали ударів по Харкову дронами-камікадзе.

На місці у Харкові влучання виникла пожежа, всі екстрені служби працюють. 

Про це заявив у повідомленні у соціальних мережах очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунали вибухи

Пізніше стало відомо, що у Харкові - проблеми зі світлом та водою після вибухів

Додамо, що добу тому ворог атакував Харків. Пізніше у Мережі з'явилися фото і відео наслідків нічної атаки по Харкову

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