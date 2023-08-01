На у Харкові місці ворожого влучання виникла пожежа: всі екстрені служби працюють. 

На місці у Харкові влучання виникла пожежа, всі екстрені служби працюють.

Про це заявив у повідомленні у соціальних мережах очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що у Харкові - проблеми зі світлом та водою після вибухів.

Додамо, що добу тому ворог атакував Харків. Пізніше у Мережі з'явилися фото і відео наслідків нічної атаки по Харкову.