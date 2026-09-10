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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На UFW відбувся особливий показ SIDLETSKIY спільно з платформою ПУМБ «Жити назустріч» Новини компаній

Банк ПУМБ продовжує працювати над інтеграцією ветеранів і ветеранок із пораненнями в усі сфери нашого життя. Ініційована банком платформа «Жити назустріч» та бренд SIDLETSKIY провели показ нової колекції дизайнера, яку доповнили особливі аксесуари — стильні накладки на протези. Окрім професійних моделей на подіум вийшли п’ятеро ветеранів, а також цивільна дівчина, які втратили кінцівки внаслідок війни.

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На UFW відбувся особливий показ SIDLETSKIY спільно з платформою ПУМБ «Жити назустріч»

З початком повномасштабної війни в Україні стало значно більше людей, які пережили тяжкі травми та ампутації — як військових, так і цивільних. Десятки тисяч українців сьогодні користуються протезами кінцівок. Це звична частина їхнього життя та зовнішності. Чи може протез бути і частиною стилю людини, а не лише функціональним медичним засобом, який намагаються приховувати?

Ствердною відповіддю на це запитання і став показ SIDLETSKIY за підтримки «Жити назустріч», Timelapse, U+System та Yanko Foundation, який відбувся 6 вересня в межах Ukrainian Fashion Week.

Бренд презентував колекцію «Сплетено природою» (Woven by Nature), частина образів якої була створена з урахуванням досвіду людей, які щодня користуються протезами. Вперше колекцію адаптивного одягу доповнили особливі аксесуари: змінні накладки на протези, які дозволяють інтегрувати протез у свій лук, зробити його акцентом образу або стильним доповненням.

Накладки для колекції створив ветеранський бізнес Timelapse, яку заснував колишній бойовий медик Гліб Бєшкарєв, а тепер — підприємець та переможець другого сезону освітньо-грантової програми «Жити назустріч». Спеціально для показу Timelapse зробили накладки, які повторюють візуальну мову колекції — через форму, фактуру та природні мотиви.

У показі унікальної колекції взяли участь п’ятеро ветеранів, які проходили протезування та реабілітацію в U+System, а також цивільна мешканка Добропілля Ольга Долга, яка втратила ногу внаслідок російського авіаудару.

Їх поява на подіумі — це не просто спосіб презентувати адаптивний одяг, а й переконлива демонстрація: адаптивна мода має і може бути органічною частиною fashion-культури. На показі не було жодного вільного місця, а гості з цікавістю слідкували за луками та зустрічали вихід моделей з протезами гучними оплесками. А це найкраще підтвердження того, що інтеграція ветеранів і ветеранок та розбудова інклюзивного суспільства — це рух назустріч одне одному.

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