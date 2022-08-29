Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На угорському кордоні теж проблеми з пропуском пасажирів: що відомо

Дата публікації
Перегляди
1667
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На угорському кордоні теж проблеми з пропуском пасажирів: що відомо

Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Державна прикордонна служба повідомляє про технічні несправності на українсько-угорському кордоні 29 серпня.

Через пункти пропуску "Косино" і "Дзвінкове" тимчасово не пропускають транспортні засоби.

Про це інформує ДПСУ.

У пункті пропуску "Косино" 29 серпня тривають планові роботи, у зв'язку з чим відключено енергоживлення, оформлення осіб і транспортних засобів. Триватимуть роботи орієнтовно до 17.00.

Крім того, в пункті пропуску "Дзвінкове" виникла несправність бази даних митниці. Тому наразі здійснюється лише оформлення осіб, які перетинають кордон у пішому порядку.

"Просимо врахувати цю інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону з Угорщиною. Про відновлення пропускних операцій у цих пунктах пропуску буде проінформовано додатково на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 серпня у пункті пропуску "Краківець" тимчасово не оформлюють автомобілі.

Читайте також:

У МЗС прокоментували заяви прем'єра Угорщини щодо санкцій проти Росії

У МЗС прокоментували заяви прем'єра Угорщини щодо санкцій проти Росії

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1667
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація