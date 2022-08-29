На угорському кордоні теж проблеми з пропуском пасажирів: що відомо

Через пункти пропуску "Косино" і "Дзвінкове" тимчасово не пропускають транспортні засоби.

Про це інформує ДПСУ.

У пункті пропуску "Косино" 29 серпня тривають планові роботи, у зв'язку з чим відключено енергоживлення, оформлення осіб і транспортних засобів. Триватимуть роботи орієнтовно до 17.00.

Крім того, в пункті пропуску "Дзвінкове" виникла несправність бази даних митниці. Тому наразі здійснюється лише оформлення осіб, які перетинають кордон у пішому порядку.

"Просимо врахувати цю інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону з Угорщиною. Про відновлення пропускних операцій у цих пунктах пропуску буде проінформовано додатково на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 серпня у пункті пропуску "Краківець" тимчасово не оформлюють автомобілі.

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