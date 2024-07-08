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На українців чекає день без відключень світла: список дат і областей від "Укренерго"

На українців чекає день без відключень світла: список дат і областей від "Укренерго"

В Україні діють графіки погодинних відключень / Фото: Unsplash

День без відключень допоможе точно визначити літнє споживання електроенергії в кожній області.

Від 9 по 24 липня в Україні змінять графіки відключень світла, і в кожній області в один із днів не буде обмежень. 

Про це повідомляє "Укренерго".

Зміни необхідні для проведення вимірювань фактичного споживання електроенергії в кожній області. Такі вимірювання проводяться щорічно взимку та влітку і дають змогу точніше прогнозувати режими роботи енергосистеми країни.

За відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру графік режимних вимірювань буде таким:

  • 9 липня — Дніпропетровська область;
  • 10 липня — Київ
  • 11 липня — Київська та Хмельницька області
  • 12 липня — Донецька, Чернігівська та Одеська області
  • 16 липня — Запорізька, Вінницька та Рівненська області
  • 18 липня — Волинська, Львівська та Чернівецька області
  • 19 липня — Тернопільська, Полтавська, Херсонська та Закарпатська області
  • 23 липня — Черкаська, Харківська та Миколаївська області
  • 24 липня — Житомирська, Івано-Франківська, Сумська та Кіровоградська області

"Укренерго" пояснює, що день без відключень допоможе визначити фактичне літнє споживання електроенергії в кожній області без обмежень. Це дасть змогу точніше визначити потреби регіонів і врахувати зміни в чисельності населення та розміщенні підприємств.

Нагадаємо, в Україні діють графіки погодинних відключень світла через комбіновані цілеспрямовані атаки РФ на українську енергосистему. Українські енергетичні обʼєкти впродовж останніх місяців регулярно зазнавали ударів російських ракет і дронів.

Електроенергії значно не вистачає для покриття потреб усіх споживачів.

Відключати світло українцям у липні-серпні будуть часто, навіть якщо Росія в цей період не обстрілюватиме українську інфраструктуру (що малоймовірно), оскільки в країні накопичився великий дефіцит електроенергії.

Електроенергія з’явилася! Україна зменшить кількість стабілізаційний відключень світла

Електроенергія з’явилася! Україна зменшить кількість стабілізаційний відключень світла

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