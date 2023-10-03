На українців чекає здорожчання практично всіх груп продуктів: коли злетять ціни та чим запасатися

Ціни на борошно в Україні вже зросли на 5-7%, тож потрібно очікувати здорожчання хліба. Вартість м'яса та птиці теж зросте через брак ресурсу.

Прогноз щодо цін на продукти в Україні дав радник директора з агропромислового комплексу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Іван Миколайович Стефанишин, передає "РБК-Україна".

Ціни на продукти восени 2023-го злетять. І перш за все слід очікувати подорожчання хліба, тому що борошно вже на 5-7% зросло в ціні.

За словами Стефанишина, аграрії використовували менше добрив та захисту від пошкодження шкідниками 2023 року. Тож, коли засівали озиму пшеницю, то ціни на добрива різко зросли і, відповідно, аграрії не мали фінансового запасу.

"Хліб найближчим часом зросте в ціні, вже пішла конкуренція за якісне борошно. Далі воно посилюватиметься", - повідомив Стефанишин.

Експерт також прогнозує підвищення вартості м'яса та птиці. Він наголосив, що ціна на свинину та птицю вже зросла на 10%. Причиною Стефанишин вважає брак ресурсу.

"Україна втратила селекційно-племінну роботу, знищено 16 породних ліній у свинарстві та ВРХ, відчутно повну залежність від імпорту", - додав експерт.

Також він прогнозує зростання цін на молочні продукти.

Щодо масла, Стефанишин не бачить причин для зростання вартості. Водночас зауважує, що можуть виникнути супутні чинники, як вартість палива, енергетики, які спричинять зростання ціни.

З цукром, за його словами, теж виникнуть проблеми через світовий дефіцит продукту та проблеми Індії.

"Фактично врожай у нас хороший, площі збільшені, а ціна зростатиме через залежність від світових цін і того ж зростання експорту", - розповів експерт.

На які продукти ціни втрималися і навіть впали

Врожай овочів в Україні 2023 року порадував. Тому ціни на ці продукти навіть нижчі, ніж торік. Впала ціна на баклажани, моркву, цибулю.

"Особливо баклажан, зараз він коштує 20 грн/кг, а торік у цей час було 59 грн. Морква та цибуля вдвічі впали порівняно з торішніми. Морква була 16 грн/кг – цього року 7-8, цибуля була 23 грн - стала 12. Потроху сезонно ціна зростає, але загалом порівняно з минулим роком овочі будуть дешевшими до перших заморозків", - додав Стефанишин.

Нагадаємо, що у жовтні стартує і опалювальний сезон, однак тарифи на електрику та газ наразі не зміняться. Подробиці щодо вартості послуг читайте у матеріалі ТСН.ua.

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