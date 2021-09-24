На українців чекає потепління і друге "бабине літо": коли покращиться погода, розповіла синоптикиня

На українців чекає потепління і друге "бабине літо": коли покращиться погода, розповіла синоптикиня

Температура в Україні незабаром почне зростати.

Погода в Україні після похолодання і дощів стабілізується вже цих вихідних і на початку наступного тижня, коли і слід очікувати на потепління. Друге "бабине" літо, адже перше вже минуло, може прийти до України в жовтні.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко в коментарі виданню "Обозреватель".

"Давайте розділимо покращення погоди і потепління. Завтрашня доба принесе в Україну хоча й невелике, але потепління. Максимально температура повітря підніметься до +10… +15 градусів. Але покращення поки що відкладемо", – спрогнозувала Діденко.

Крім того, за її словами, "молоде" "бабине" літо, яке щорічно припадає від 28-29 серпня до 11-12 вересня, вже минуло. "Більш зріле" зазвичай буває в жовтні.

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"Тому будемо сподіватися, що в жовтні воно нас не мине. У якій половині - безумовно невідомо. Бабине літо не має чітких дат. Атмосферні графіки можуть плавати", - сказала синоптикиня.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 24 вересня, оголосили штормове попередження. У яких регіонах очікувати на негоду, читайте тут.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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Погода в Україні: температура повітря стане вищою, але тепло супроводжуватимуть дощі

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