На українців у червні 2022 року чекає одноразова фінансова допомога: що про неї відомо

На українців у червні 2022 року чекає одноразова фінансова допомога: що про неї відомо

В червні 2022 року українці отримають одноразову фінансову допомогу. Читайте в матеріалі ТСН.ua, на кого чекають виплати.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що майже мільйон українців зовсім скоро зможуть отримати одноразову фінансову допомогу. До речі, ці виплати є традиційними. Їх виплачують щорічно ветеранам Другої світової війни напередодні 9 травня. Однак цього року через війну виплати були перенесені на червень.

Ще до початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Кабміном у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт щодо розміру щорічної допомоги ветеранам, яка приурочена до 9 травня. Проте за нього тоді проголосувати не встигли. Марина Лазебна запевнила, що уряд все ж таки виконає свій обов'язок перед українцями, але на разову виплату варто чекати трішки пізніше.

Скільки отримають українці в червні

Розмір грошової допомоги буде визначатися в залежності від категорії отримувача:

в'язні гетто і концтаборів, а також громадяни, які мають статус ветеранів війни - від 612 грн;

інваліди війни 1 та 2 групи і люди з особливими заслугами перед Батьківщиною - від 4421 грн.

За словами міністерки, наразі виплати грошової допомоги будуть відбуватися з дотриманням всіх правил безпеки та нерозголошенням інформації про тих, хто отримає кошти.