На українських біженців чатують псевдоволонтери: як убезпечитися і не потрапити до рабства

Експерти радять завжди перевіряти документи і дзвонити на номер 527, щоб отримати фахову консультацію від спеціалістів.
На кордонах працюють псевдовлонтери, які на кордонах нібито хочуть допомогти, але потім втягують українців у небезпеку.
Як убезпечити себе і своїх рідних під час виїзду з України до сусідніх країн можна дізнатися у матеріалі «Сніданку з 1+1» у рамках спільної комунікаційної кампанії з Європейським Союзом та Міжнародної організацією з міграції.
30-річна Марина пережила складне розлучення, коли чоловік залишив її саму з маленькою дитиною на руках. Зараз донечці виповнився рік і жінка дуже боїться за життя дитини, що змусило її ухвалити рішення про виїзд із країни на час бойових дій.
Місцем тимчасового проживання обрала Польщу. Особливо важливою для Марини була можливість медичної допомоги в чужій країні:
«Моя дитина дуже часто хворіє. Я, як матір, дуже переймаюсь за її здоров’я, їй потрібен постійний медичний огляд», - стверджує Марина.
У Польщі є можливість медичного страхування, то ж жінка взяла доньку і вирушила до кордону. «Коли я перетинала кордон з Польщею, у мене трапився дуже дивний інцидент. Почнемо з того, що я шукала житло зі своєю дитиною, і до мене звернувся чоловік, який представився волонтером і запропонував його безкоштовно», - розповіла українка.
Невідомий сказав, що можна поїхати до Кракова. Та жінка помітила, що волонтер пропонує допомогу лише самотнім жінкам або молодим дівчатам. Інші волонтери дали пораду Марині - спитати у нього про посвідчення волонтера і попросити номера його машини. Чоловік помітно рознервувався і не надав жодного посвідчення.
Про третій маркер безпеки для переселенців – допомогу - розповіла Ірина Мидловець, спеціаліст програми допомоги і захисту вразливим мігрантам у представництві Міжнародної організації з міграції в Україні.
Пам’ятайте – якщо виникають сумніви чи запитання – дзвоніть на безкоштовну гарячу лінію з коротким номером 527.
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