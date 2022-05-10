На українських біженців чатують псевдоволонтери: як убезпечитися і не потрапити до рабства

На українських біженців чатують псевдоволонтери: як убезпечитися і не потрапити до рабства

Експерти радять завжди перевіряти документи і дзвонити на номер 527, щоб отримати фахову консультацію від спеціалістів.

На кордонах працюють псевдовлонтери, які на кордонах нібито хочуть допомогти, але потім втягують українців у небезпеку.

Як убезпечити себе і своїх рідних під час виїзду з України до сусідніх країн можна дізнатися у матеріалі «Сніданку з 1+1» у рамках спільної комунікаційної кампанії з Європейським Союзом та Міжнародної організацією з міграції.

30-річна Марина пережила складне розлучення, коли чоловік залишив її саму з маленькою дитиною на руках. Зараз донечці виповнився рік і жінка дуже боїться за життя дитини, що змусило її ухвалити рішення про виїзд із країни на час бойових дій.

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Місцем тимчасового проживання обрала Польщу. Особливо важливою для Марини була можливість медичної допомоги в чужій країні:

«Моя дитина дуже часто хворіє. Я, як матір, дуже переймаюсь за її здоров’я, їй потрібен постійний медичний огляд», - стверджує Марина.

У Польщі є можливість медичного страхування, то ж жінка взяла доньку і вирушила до кордону. «Коли я перетинала кордон з Польщею, у мене трапився дуже дивний інцидент. Почнемо з того, що я шукала житло зі своєю дитиною, і до мене звернувся чоловік, який представився волонтером і запропонував його безкоштовно», - розповіла українка.

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Невідомий сказав, що можна поїхати до Кракова. Та жінка помітила, що волонтер пропонує допомогу лише самотнім жінкам або молодим дівчатам. Інші волонтери дали пораду Марині - спитати у нього про посвідчення волонтера і попросити номера його машини. Чоловік помітно рознервувався і не надав жодного посвідчення.

Про третій маркер безпеки для переселенців – допомогу - розповіла Ірина Мидловець, спеціаліст програми допомоги і захисту вразливим мігрантам у представництві Міжнародної організації з міграції в Україні.

Потрібно завжди розуміти, що дуже багато людей хочуть зараз допомогти українцям і потрібно не применшувати ці зусилля, але й разом із тим потрібно розуміти, що дуже багато людей хочуть ошукати та нажитися. Дуже важливо шукати цю допомогу через офіційні і перевірені джерела, в першу чергу, через державні структури, державні органи, а це соціальні служби і управління соціального захисту Ірина Мидловець,

Пам’ятайте – якщо виникають сумніви чи запитання – дзвоніть на безкоштовну гарячу лінію з коротким номером 527.

#StandWithUkraine #stoptrafficking #527передусім