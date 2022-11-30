На українських кордонах в чергах стоять десятки авто: де найбільші затори

Черг немає лише на кордоні з Молдовою.

Сьогодні, 30 листопада, перед пунктами пропуску із сусідніми країнами на виїзд з України утворилися черги. Найбільше авто стоять у заторах на виїзд до Польщі.

Про це повідомили у в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Найбільше авто скупчилися на українсько-польському кордоні в таких пунктах пропуску:

"Устилуг" - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська» - 20 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 20 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 65 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Також черги зафіксовано на кордоні з іншими сусідніми країнами, окрім Молдови.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 10 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 25 л/а, 8 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" - 15 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Інформацію про стан черг на кордонах на в'їзд до України з територій сусідніх країни можна дізнатися тут.

Затримання ухилянтів на кордоні

У пункті пропуску "Шегині" прикордонники затримали двох чоловіків, які планували незаконно виїхати з України.

Як відомо, ві початку повномасштабної війни Росії проти України чоловікам призовного віку, які відповідають певним критеріям, заборонено виїзд за кордон на час дії воєнного стану в Україні. Однак не всі дотримуються цього і щоразу вигадують нові схеми втечі з України.

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