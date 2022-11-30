На українських кордонах в чергах стоять десятки авто: де найбільші затори

Черг немає лише на кордоні з Молдовою.
Сьогодні, 30 листопада, перед пунктами пропуску із сусідніми країнами на виїзд з України утворилися черги. Найбільше авто стоять у заторах на виїзд до Польщі.
Про це повідомили у в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Найбільше авто скупчилися на українсько-польському кордоні в таких пунктах пропуску:
- "Устилуг" - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська» - 20 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" - 20 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 65 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Також черги зафіксовано на кордоні з іншими сусідніми країнами, окрім Молдови.
Словацька Республіка:
- "Ужгород" - 10 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" - 25 л/а, 8 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Лужанка" - 15 л/а, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- "Порубне" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Інформацію про стан черг на кордонах на в'їзд до України з територій сусідніх країни можна дізнатися тут.
Затримання ухилянтів на кордоні
У пункті пропуску "Шегині" прикордонники затримали двох чоловіків, які планували незаконно виїхати з України.
Як відомо, ві початку повномасштабної війни Росії проти України чоловікам призовного віку, які відповідають певним критеріям, заборонено виїзд за кордон на час дії воєнного стану в Україні. Однак не всі дотримуються цього і щоразу вигадують нові схеми втечі з України.
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