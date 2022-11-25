На українських кордонах в чергах стоять десятки авто: на яких пунктах пропуску найбільші затори

Черг немає лише на кордоні з Молдовою.
Сьогодні, 25 листопада, перед пунктами пропуску із сусідніми країнами на виїзд з України утворилися черги. Найбільше автомобілів скупчилися на виїзд до Польщі.
Про це повідомили у в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Найбільше машин на українсько-польському кордоні стоять в таких пунктах пропуску:
- "Устилуг" - 45 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" - 10 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" - 35 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" - 90 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 80 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Також черги зафіксовано на кордоні з іншими сусідніми країнами, окрім Молдови.
Словацька Республіка:
- "Ужгород" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" - 25 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- "Порубне" - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю
Нагадаємо, Україна продовжує будувати стіну на кордоні з Білоруссю. У Волинській області вже звели стіну на трьох кілометрах українсько-білоруського кордону. Це - рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом. Схожі роботи тривають також і у Рівненській та Житомирській областях.
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