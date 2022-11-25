На українських кордонах в чергах стоять десятки авто: на яких пунктах пропуску найбільші затори

Черг немає лише на кордоні з Молдовою.

Сьогодні, 25 листопада, перед пунктами пропуску із сусідніми країнами на виїзд з України утворилися черги. Найбільше автомобілів скупчилися на виїзд до Польщі.

Про це повідомили у в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Найбільше машин на українсько-польському кордоні стоять в таких пунктах пропуску:

"Устилуг" - 45 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 10 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 35 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 90 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 80 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Також черги зафіксовано на кордоні з іншими сусідніми країнами, окрім Молдови.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 25 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю

Нагадаємо, Україна продовжує будувати стіну на кордоні з Білоруссю. У Волинській області вже звели стіну на трьох кілометрах українсько-білоруського кордону. Це - рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом. Схожі роботи тривають також і у Рівненській та Житомирській областях.

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