На українських вчителів чекають нові правила сертифікації: що варто знати

Сертифікація проходитиме у формі паперового або комп’ютерного тестування, а експертами можуть стати педагогічні та науково-педагогічні працівники з досвідом понад п’ять років, які пройшли відповідне навчання.

З 1 вересня 2025 року сертифікація українських вчителів проходитиме за оновленими правилами. Для участі педагоги повинні мати навантаження не менше ніж 0,25 тарифної ставки.

У Міністерстві освіти та науки зазначають, що вчителі, які припинять сертифікацію на будь-якому етапі, зможуть повторно спробувати наступного року. Також педагоги отримають можливість оскаржити результати вивчення їхнього практичного досвіду протягом трьох днів після отримання висновку експертів.

Нові правила передбачають, що термін дії сертифіката триватиме три роки, починаючи з 1 січня наступного року після успішного проходження сертифікації. Наприклад, сертифікат, отриманий у грудні 2025 року, буде дійсним з 1 січня 2026 року до 1 січня 2029 року.

Сертифікація проходитиме у формі паперового або комп’ютерного тестування, а експертами можуть стати педагогічні та науково-педагогічні працівники з досвідом понад п’ять років, які пройшли відповідне навчання.

Терміни між установами також регулюватимуться. Списки учасників, які склали незалежне тестування, будуть передані не пізніше 1 березня та 1 жовтня поточного року, а інформація про результати вивчення практичного досвіду має надходити до 7 грудня. Український центр оцінювання якості освіти зобов’язаний оприлюднювати дані в кабінетах учасників протягом трьох робочих днів.

Під час воєнного стану кількість учасників, які можуть зареєструватися на сертифікацію, обмежена до 5000 осіб щорічно. Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності сертифікації та підтримку якості освіти в Україні.

Нагадаємо, шкільна реформа, яка розпочнеться 2027 року, має на меті змінити застарілий погляд на освіту, зробити її якіснішою та профільною, що, на думку педагогічної спільноти, надасть учням більше можливостей для професійного розвитку у майбутньому.