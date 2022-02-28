На українсько-білоруському кордоні розпочались перемовини з Росією

На українсько-білоруському кордоні розпочались перемовини з Росією

Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.

Сьогодні, 28 лютого, розпочались перемовини України з Росією на українсько-білоруському кордоні в Гомельській області.

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До учасників перемовин вийшов міністр закордонних справ Білорусії Володимир Макей. Він зазначив, що між президентам України та Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним було досягнуто домовленості про те, що учасники зустрічі можуть почуватися у безпеці.

Нагадаємо, до складу української делегації увійшли: голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.