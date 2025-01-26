На українсько-молдовському кордоні запримітили цікавих порушників

Особливу увагу привернув лісовий кіт, який із повною байдужістю ставився до спостереження техніки та людей.

Військовослужбовці Білгород-Дністровського прикордонного загону під час моніторингу території вкотре помітили незвичайних "порушників" прикордоння. Камери технічних засобів зафіксували руду лисицю, зайців і рідкісного для України дикого європейського лісового кота.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Особливу увагу привернув лісовий кіт, який із повною байдужістю ставився до спостереження техніки та людей. Його впевненість лише підкреслила "королівський" статус цього рідкісного пухнастого мешканця природи.

В обʼєктив ДПСУ потрапила руда лисиця

Прикордонники, які щоденно займаються охороною державного корлону, зазначають, що такі моменти нагадують про багатство і красу дикої природи, яка нас оточує.

На україно-молдавському кордоні побачили зайців.

Нагадаємо, у Києві на платформі онлайн оголошень з’явилося оголошення про продаж кошеня унікальної породи Двельф. За цю екзотичну безшерсту кішку просять 4500 Євро (приблизно 198 тисяч гривень).