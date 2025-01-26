На українсько-молдовському кордоні запримітили цікавих порушників

Особливу увагу привернув лісовий кіт, який із повною байдужістю ставився до спостереження техніки та людей.
Військовослужбовці Білгород-Дністровського прикордонного загону під час моніторингу території вкотре помітили незвичайних "порушників" прикордоння. Камери технічних засобів зафіксували руду лисицю, зайців і рідкісного для України дикого європейського лісового кота.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Особливу увагу привернув лісовий кіт, який із повною байдужістю ставився до спостереження техніки та людей. Його впевненість лише підкреслила "королівський" статус цього рідкісного пухнастого мешканця природи.
Прикордонники, які щоденно займаються охороною державного корлону, зазначають, що такі моменти нагадують про багатство і красу дикої природи, яка нас оточує.
Нагадаємо, у Києві на платформі онлайн оголошень з’явилося оголошення про продаж кошеня унікальної породи Двельф. За цю екзотичну безшерсту кішку просять 4500 Євро (приблизно 198 тисяч гривень).
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