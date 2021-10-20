На українсько-молдовському кордоні знайшли "спиртопровід": він вів до приватного будинку

На українсько-молдовському кордоні знайшли "спиртопровід": він вів до приватного будинку

Довжина трубопроводу - 2 кілометри.

На українсько-молдовському кордоні виявили нелегальний "спиртопровід", який проходив під водосховищем та вів до приватного будинку в Одеській області.

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Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Правоохоронці виявили на мілині Кучурганського водосховища трубопровід, який пролягав від державного кордону під водою та під землею і виходив до приватного домоволодіння в с. Павлівка Роздільнянською району Одеської області. Його загальна протяжність - 2 кілометри.

За даними прикордонників, ймовірно цей трубопровід планували використовувати контрабандисти для нелегального переправлення спирту. Під час перевірки приватного будинку правоохоронці виявили дві порожні ємності об'ємом по 2000 л. кожна для можливого зберігання незаконно переправленої рідини.

Незаконний трубопровід демонтували. Триває слідство.

Нагадаємо, у Польщі затримали українця, який перевозив 27 нелегальних мігрантів.

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