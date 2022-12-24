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На українсько-польському кордоні не пропускають вантажівки і автобуси: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На українсько-польському кордоні не пропускають вантажівки і автобуси: що сталося

Фото: УНІАН

Фахівці працюють над вирішенням проблеми.

На українсько-польському кордоні тимчасово призупинили оформлення вантажівок та автобусів. Справа у тому, що виникли через збої в роботі системи "Шлях".

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

"На жаль, через збої в роботі інформаційної системи "Шлях" збільшилися черги на кордоні з усіма сусідніми країнами. Тому оформлення водіїв вантажівок та автобусів на кордоні тимчасово не здійснюватиметься", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники наголошують, наголосили, що фахівці Укртрансбезпеки працюють над вирішенням проблеми.

Нагадаємо, станом на ранок 24 грудня на українських кордонах виникли черги з автомобілів та автобусів. Найбільші скупчення на пунктах пропуску з Польщею. Зокрема, на "Рава-Руській" було 200 авто та 20 автобусів, на "Шегині" - 150авто та 18 автобусів.

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Дата публікації
Перегляди
7982
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