На українсько-польському кордоні сповільнено рух вантажних автомобілів: деталі

Сталося це через збій польської митної системи.

На українсько-польському кордоні рух вантажних автомобілів сповільнено. Це пов’язано з тим, що стався збій системи митної служби Польщі.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Як зазначається, на кордоні Польщі та України сповільнено рух вантажних автомобілів. Сталося це через збій польської митної системи. У зв'язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснюватиметься.

“Орієнтовно ритмічний пропуск ваговозів буде відновлено о 08:00 22 квітня. Рух легкових автомобілів та автобусів здійснюватиметься встановленим порядком. Просимо перевізників та водіїв врахувати цю інформацію”, - наголосили в ДПСУ.

Нагадаємо, що у неділю, 21 квітня, у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" частково відновлять пропуск вантажівок через кордон з Польщею.

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