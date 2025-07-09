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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На українсько-польському кордоні тимчасово обмежать пропуск автобусів

Нерегулярні рейси на кордоні перенаправлятимуть через «Нижанковичі — Мальховичі».

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
КПП

КПП / © facebook.com/serhiy.derkach

Починаючи від 10 липня, через надмірний потік транспорту на кордоні «Шегині — Медика» пропускатимуть виключно регулярні автобусні рейси для оптимізації роботи пункту пропуску.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач у Facebook.

«Останні тижні на пункті пропуску „Шегині — Медика“ — пікові черги. Люди вимушені чекати в автобусах до 10 годин. Причина — сезонне навантаження та реконструкція пункту пропуску. Саме тому з 10 липня на „Шегині — Медика“ для виїзду за кордон в системі „єЧерга“ зможуть зареєструватись лише регулярні автобуси», — написав він.

Щоб знизити навантаження, нерегулярні маршрути пропонується перенаправляти через новий пункт пропуску «Нижанковичі — Мальховичі», який відкрили наприкінці минулого року. Пропускна спроможність цього пункту становить 50 автобусів на добу, при тому що упродовж червня там оформили лише 80 транспортних засобів. Зазначена міра є тимчасовою і діятиме лише на виїзд з України, на в’їзд жодних змін немає.

«Нерегулярні перевізники, окрім „Нижанковичів“, можуть зареєструватись і на інші пункти пропуску. Але закликаю розглядати саме цю опцію», — повідомив заступник міністра.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Закарпатті через складні погодні умови призупинили роботу пункту пропуску «Дзвінкове».

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