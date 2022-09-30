На українсько-польському кордоні у чергах стоять сотні авто: на яких ПП найбільші затори

Прикордонники розповіли, яка ситуація була на кордоні минулої доби і на яких пунктах пропуску сьогодні утворилися черги.

За добу 29 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 67 тисяч осіб та 17 тисяч транспортних засобів. Сьогодні, 30 вересня, найбільші черги утворилися на кордоні з Польщею.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали 37 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнула кордон з Польщею, решта вирушила до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу повернулися 30 тисяч осіб, понад 27 тисяч із них – українці.

За цей період було оформлено 75 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 12:00 год. 30 вересня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 95 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 60 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 70 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 45 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 100 л/а, 5 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 100 л/а, 0 автобусів, 170 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 7 л/а, 1 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" - 25 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 40 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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