На українсько-польському кордоні у чергах стоять сотні авто: на яких ПП найбільші затори

Прикордонники розповіли, яка ситуація була на кордоні минулої доби і на яких пунктах пропуску сьогодні утворилися черги.
За добу 29 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 67 тисяч осіб та 17 тисяч транспортних засобів. Сьогодні, 30 вересня, найбільші черги утворилися на кордоні з Польщею.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
З України минулої доби виїхали 37 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнула кордон з Польщею, решта вирушила до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу повернулися 30 тисяч осіб, понад 27 тисяч із них – українці.
За цей період було оформлено 75 вантажівок з гуманітарною допомогою.
За даними прикордонників, станом на 12:00 год. 30 вересня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" - 95 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 60 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" - 70 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" - 45 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" - 100 л/а, 5 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 100 л/а, 0 автобусів, 170 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
Словацька Республіка:
- "Ужгород" - 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" - 7 л/а, 1 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Лужанка" - 25 л/а, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 40 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
"Порубне" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
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