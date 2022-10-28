На українсько-польському кордоні утворились черги з десятків машин: на яких ПП найбільші тягучки

Прикордонники розповіли, яка ситуація була на кордоні минулої доби і на яких пунктах пропуску сьогодні утворились черги.

За добу 27 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 72 тисячі осіб та 21 тисяча транспортних засобів. Сьогодні, 28 жовтня, у чергах на українсько-польському кордоні стоять десятки машин.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали 38 тисяч осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас до України за минулу добу повернулися 34 тисячі осіб, 31 тисяча з них – громадяни України.

За цей період було оформлено 91 вантажівку з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 09:00 год. 28 жовтня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 70 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 40 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 90 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 0 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Українці за кордоном

Українців, які від початку повномасштабного вторгнення Росії виїхали за кордон, закликають, за можливості, не повертатись на Батьківщину в зимовий період. Віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пояснила, що мережі можуть не витримати, якщо всі громадяни повернуться додому.

Як відомо, після масованих атак РФ на підприємства критичної інфраструктури України ситуація з електропостачанням є складною.

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