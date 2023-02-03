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На українсько-польському кордоні впіймали волинянина, який намагався потрапити до сусідньої країни

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На українсько-польському кордоні впіймали волинянина, який намагався потрапити до сусідньої країни

Фото: УНІАН

Мету нелегального перетину молодик не повідомив.

На українсько-польському кордоні прикордонники затримали 25-річного мешканця Волині. Молодик пішки намагався потрапити до сусідньої Польщі.

Про це повідомила "Суспільному" речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

За її словами, чоловіка затримали за кількасот метрів до кордону - у зоні відповідальності прикордонного наряду відділу "Морозовичі". Волинянин не зміг пояснити прикордонникам, з якою метою збирався незаконно потрапити до іншої  країни.

На затриманого склали адмінпротокол. За спробу незаконного перетину кордону чоловіку загрожує штраф або адмінарешт. Рішення по справі буле ухвалювати суд.

Нагадаємо, 27 січня прикордонники відділу "Вилок", що на кордоні з Угорщиною затримала ухилянта, який вдавав із себе жінку. Разом з ним зупинили ще двох осіб.

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Дата публікації
Перегляди
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