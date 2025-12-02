ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
62
1 хв

На українсько-румунському кордоні обмежено рух транспорту: яка причина

Рух автомобілів на пункті пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй» тимчасово обмежено.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Пункт пропуску

Пункт пропуску / © Mukachevo.net

З 2 грудня 2025 року у пункті пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй» запроваджено тимчасові обмеження для автомобільного транспорту. У робочі дні, з понеділка по п’ятницю, оформлення транспортних засобів призупинятиметься з 09:00 до 16:00. Пішоходи можуть перетинати кордон у звичайному режимі без будь-яких обмежень.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби у Telegram.

Причиною тимчасового блокування руху є реконструкція мосту через річку Тиса, який є ключовим елементом транспортної інфраструктури на цьому напрямку. За попередніми оцінками, роботи триватимуть приблизно 22 дні, до повного завершення ремонтних робіт.

Відповідальні служби закликають водіїв враховувати нові умови під час планування поїздок і, за можливості, використовувати інші пункти пропуску для уникнення черг та затримок.

Представники митного та прикордонного контролю зазначають, що обмеження стосуються лише оформлення автомобілів і вантажного транспорту. Пасажирські автобуси та легкові автомобілі також підпадатимуть під дію обмежень у зазначений час.

Пункт пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй» є одним із основних транспортних коридорів між Україною та Румунією. Тимчасові заходи з безпеки спрямовані на забезпечення безперешкодного проведення ремонтних робіт та гарантування стабільності руху після їх завершення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Одещині пропускні операції у поромному пункті пропуску «Орлівка» тимчасово призупинено через атаку російської федерації.

