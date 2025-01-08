На українсько-румунському кордоні призупинять пропуск транспорту: у чому причина

З 10 січня на українсько-румунському кордоні на КПП "Солотвино – Сігету-Мармацієї" призупинятимуть оформлення транспорту з понеділка по п’ятницю з 9:30 до 15:00.

Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України

"Вказані заходи проводяться у зв’язку з реконструкцією мосту через річку Тиса. Очікується, що ремонтні роботи триватимуть впродовж 50 днів", - йдеться в повідомленні.

Пішохідне сполучення на КПП "Солотвино – Сігету-Мармацієї" не буде зупинено.

Нагадаємо, під час незаконної переправи через Тису до Румунії загинуло двоє чоловіків, ще один зник. Організаторам переправи оголосили підозру.

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