Укрaїнa
234
1 хв

На українсько-угорському кордоні тимчасово зупинять роботу КПП: названо дати та причину

Перетин кордону через КПП Косино — Барабаш на українсько-угорському кордоні тимчасово призупинять.

Софія Бригадир
Пункт пропуску

Пункт пропуску / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

У Закарпатській області на українсько-угорському кордоні тимчасово зупинять оформлення громадян і транспорту через пункт пропуску «Косино — Барабаш». Обмеження діятимуть упродовж двох днів через проведення технічних робіт.

Про це повідомила Закарпатська митниця з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.

Зокрема, 10 та 11 березня з 13:00 до 17:00 на території пункту пропуску виконуватимуть монтажні роботи з підключення до електромережі нових модулів, які встановили для роботи співробітників митної та прикордонної служб. На цей час оформлення та пропуск громадян і транспортних засобів в обох напрямках буде призупинено.

У митниці закликали громадян, які планують перетин кордону, заздалегідь врахувати ці обмеження та, за можливості, скористатися іншими пунктами пропуску. Йдеться, зокрема, про КПП «Вилок — Тісабеч», «Велика Паладь — Нодьгодош» та «Астей — Берегшурань».

Варто зазначити, що в ДПСУ зазначили, що на час встановлення модулей пропуск осіб та транспортних засобів може бути сповільнений.

Нагадаємо, раніше через викрадення сімох українців та крадіжку майна держбанку МЗС України наполегливо рекомендувало громадянам утриматися від візитів до Угорщини. Дипломати попереджають про свавілля місцевої влади.

