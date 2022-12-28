На українському кордоні стоять сотні авто і десятки пішоходів: де найбільші черги

Черг не зафіксовано лише на кордонах з Угорщиною, Румунією та Молдовою.
Сьогодні, 28 грудня, на західних кордонах України у чергах стоять сотні авто і десятки пішоходів. Черги утворились на пунктах пропуску з Польщею та Словаччиною.
Про це повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.
За даними прикордонників, станом на 09:00 годину черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" - 110 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" - 80 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" - 30 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" - 60 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 100 л/а, 0 автобусів, 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Словацька Республіка:
- "Малий Березний" - 15 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" - 70 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Водночас на кордонах з Угорщиною, Румунією та Молдовою черг не зафіксовано.
Інформацію про стан черг на пунктах пропуску на в'їзд до України з територій сусідніх країни можна дізнатися тут.
Українці за кордоном
Від початку повномасштабного наступу Росії з України виїхало понад 14,5 мільйона громадян, з них – щонайменше 11,7 млн вирушили до країн Євросоюзу.
7,7 млн зареєстровані в Європі як отримувачі тимчасового захисту.
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