На українському кордоні стоять сотні авто і десятки пішоходів: де найбільші черги

Черг не зафіксовано лише на кордонах з Угорщиною, Румунією та Молдовою.

Сьогодні, 28 грудня, на західних кордонах України у чергах стоять сотні авто і десятки пішоходів. Черги утворились на пунктах пропуску з Польщею та Словаччиною.

Про це повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

За даними прикордонників, станом на 09:00 годину черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 110 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 80 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 30 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 60 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 100 л/а, 0 автобусів, 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 15 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" - 70 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Водночас на кордонах з Угорщиною, Румунією та Молдовою черг не зафіксовано.

Інформацію про стан черг на пунктах пропуску на в'їзд до України з територій сусідніх країни можна дізнатися тут.

Українці за кордоном

Від початку повномасштабного наступу Росії з України виїхало понад 14,5 мільйона громадян, з них – щонайменше 11,7 млн вирушили до країн Євросоюзу.

7,7 млн зареєстровані в Європі як отримувачі тимчасового захисту.

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