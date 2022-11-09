На українському кордоні в чергах стоять десятки авто: на яких пунктах пропуску найбільші тягучки

На західному кордоні України спостерігаються черги у пунктах пропуску.

Сьогодні, 9 листопада, станом на 12:00 год. на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворилися черги з десятків авто.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Найбільше машин стоять на українсько-польському кордоні в таких пунктах пропуску:

"Устилуг" - 80 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 30 л/а, 0 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 30 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 40 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 65 л/а, 0 автобусів, 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Також черги зафіксовано на кордоні із Словаччиною. На ПП "Ужгород" стоять 10 легкових авто.

На кордоні з Угорщиною у чергах стоять 3 автобуси, а на кордоні з Румунією в тягучках стоять 25 лекгових автомобілів у пункті пропуску "Порубне".

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною тимчасово припинив роботу один із пунктів пропуску.

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