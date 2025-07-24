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На українському судні в гирлі Дунаю стався вибух: є загиблі та травмовані
Судно, на якому стався вибух, виконувало планові роботи.
Напередодні ввечері 23 липня на українському судні-земснаряді у гирлі Бистре Дунаю стався вибух. Загинуло троє працівників, є поранені.
Про це повідомили в прес-службі Адміністрації морських портів України.
"Судно перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт із 11 членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників. Інші члени екіпажу наразі перебувають у лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.
На місці інциденту працюють відповідні служби.
Наразі морський підхідний канал гирло “Бистре” тимчасово закрито для руху суден. Прохід суден до/з морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється Сулинським каналом.
Зауважимо, гирло Бистре в дельті Дунаю - один з шляхів експорту української продукції морським коридором. Нещодавно Україна почала роботи зі збільшення глибини гирла, щоб збільшити експорт із морських портів.
Як повідомлялося, у Чорному морі затримали судно "тіньового флоту" Росії, який Кремль використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна. Як встановили українські слідчі, наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тисяч тонн пшениці, яку росіяни викрали на тимчасово окупованій території півдня України.