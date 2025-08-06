На українських ринках стрімко дешевшає сезонний продукт – які ціни в магазинах

Сливи / © pixabay.com

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Вартість слив в Україні продовжує стрімко знижуватись уже п’ятий тиждень поспіль. Основна причина такого падіння цін — надлишок пропозиції на тлі низького попиту з боку споживачів.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, на сьогодні ціни на сливу коливаються в межах 15–40 грн за кілограм (тобто $0,36–0,96), залежно від сорту, якості продукції та обсягів партій. У середньому це на 29% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

На ринку відзначають, що спекотна та сонячна погода, яка панує в Україні останнім часом, прискорює дозрівання плодів, що лише посилює обсяги надходження слив на ринок. Водночас високі температури негативно впливають на якість урожаю, що додатково тисне на рівень відпускних цін.

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Попри помітне здешевлення упродовж останніх тижнів, сьогоднішні ціни на сливи все ще в середньому на 50% вищі, ніж були на цей самий період минулого року. Проте фермери визнають: якщо ситуація з перенасиченням ринку не зміниться, зниження вартості може продовжитися.

Скільки коштує слива в супермаркетах

Ціни у великих торговельних мережах помітно відрізняються від середньоринкових:

У мережі Varus кілограм слив коштує 59,90 грн.

У Novus фрукт продається за 49,99 грн/кг — це вже зі знижкою.

У Сільпо стартова ціна становить від 50 грн за кілограм.

Такий розрив між оптовими й роздрібними цінами пояснюється логістичними витратами, пакуванням, зберіганням, а також націнкою мереж.

Нагадаємо, що в Україні кавуни подешевшали майже на третину. Продавці вже фіксують новий пік попиту.