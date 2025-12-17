На українців чекають нові правила мобільного зв’язку в Європі: що відомо

Смартфон / © Pixabay

Реклама

Україна від 1 січня 2026 року офіційно приєднається до роумінгової зони Європейського Союзу, що дозволить українським абонентам користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах ЄС за принципом «Роумінг як вдома» без додаткових оплат за дзвінки та SMS.

Про це повідомила голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), Лілія Мальон, пише УП.

За її словами, з початку 2026 року взаємодія між українськими та європейськими мобільними мережами переходить на принципово новий рівень. Україна стає повноправним учасником внутрішнього телекомунікаційного ринку Європейського Союзу, а не користується тимчасовими пільговими домовленостями, які діяли з 2022 року на основі Спільної заяви між операторами.

Реклама

Мальон зазначила, що нова модель передбачає повну автоматизацію роумінгу. Абонентам не потрібно буде підключати додаткові послуги, змінювати налаштування телефону або активовувати спеціальні пакети — роумінг у країнах ЄС працюватиме за замовчуванням у межах домашнього тарифу.

Вона також підкреслила, що Україна стала першою країною за межами Європейської економічної зони, яка повністю адаптувала національне законодавство до стандартів ЄС у сфері телекомунікацій. Цей крок, за її словами, став орієнтиром і для Молдови, яка приєднається до зони Roam like at Home одночасно з Україною.

В межах нових правил українські абоненти зможуть використовувати дзвінки та SMS безпосередньо з власного тарифного пакета під час перебування в ЄС. Вхідні дзвінки залишатимуться безкоштовними. Мобільний інтернет також надаватиметься за умовами домашнього тарифу, однак оператори матимуть право встановлювати ліміти на обсяг трафіку відповідно до європейських норм. Після вичерпання такого ліміту доступ до мережі зберігатиметься, але може оплачуватися додатково.

Якість зв’язку відповідатиме технічним можливостям мережі. Якщо абонент користується в Україні 4G, то в країнах ЄС він також матиме доступ до 4G або 5G за умови наявності відповідної інфраструктури.

Реклама

Окремо Мальон звернула увагу на те, що з 2026 року Україна та Європейський Союз вважатимуться єдиною географічною зоною для тарифів. Це означає, що використані хвилини чи гігабайти в Україні зменшуватимуть загальний пакет послуг і під час перебування в ЄС.

Водночас у межах європейського законодавства діятиме політика сумлінного користування. Вона передбачає, що домашні тарифи розраховані на короткострокові поїздки за кордон. Якщо SIM-карта тривалий час перебуватиме в роумінгу, оператор може запросити підтвердження зв’язку абонента з Україною або застосувати доплату.

Для громадян України, які вимушено перебувають у країнах ЄС через війну, передбачено виняток. Згідно з новою Спільною заявою, яка діятиме з початку 2026 року до березня 2027 року, українські біженці зможуть користуватися вітчизняним мобільним зв’язком у Євросоюзі без обмежень за тривалістю перебування.

Незалежно від тарифного плану або стану рахунку, усі українські абоненти в ЄС матимуть безкоштовний доступ до єдиного номера екстрених служб 112.

Реклама

Контроль за дотриманням прав споживачів і технічною реалізацією нових правил здійснюватимуть мобільні оператори спільно з НКЕК. У разі виникнення проблем або порушень умов обслуговування абоненти зможуть звертатися безпосередньо до національного регулятора.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зміниться для українців після приєднання до роумінгу ЄС.