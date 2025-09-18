На українців чекають "темні" часи: військовий сказав, до чого готуватися

Блекаут / © ТСН.ua

Українцям слід готуватися до будь-яких сценаріїв цієї зими. Зокрема, можуть бути блекаути.

Про це в ефірі «Київського часу» сказав командир 429 окремого полку безпілотних систем «АХІЛЛЕС»

Він констатував: звісно, будуть атаки з боку РФ на енергетичну інфраструктуру.

«Ми не встигнемо перекрити все небо. Будуть долітати ракети, будуть долітати, на жаль, і „Шахеди“, і ми маємо попрацювати над укриттями та сховищами на всіх рівнях: і в законодавчому, і в міському. Обслужити укриття, бо все, що без контролю, починає використовуватися асоціальними елементами населення», — сказав він.

Маємо розраховувати на себе і на один одного, додає Федоренко.

«Що стосується блекауту, якщо свідомість української громади буде на високому рівні, ми зможемо закрити переважну більшість українського неба, і в блекаут не впасти. Якщо цього не буде, звісно, генератори, батарейки, ліхтарики, пальники. Ми завжди готуємося до найгіршого сценарію», — наголосив військовий.

Нагадаємо, РФ останнім часом посилила удари по енергетичній інфраструктурі. При цьому ймовірність масштабних блекаутів вкрай низька.

Так, ми готова до будь-якого сценарію, на відміну від 2022 року. Зокрема, йдеться про: