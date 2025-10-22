На українців чекає важка зима: скільки годин сидітимемо без світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, спрогнозував, якою буде ситуація з електропостачанням у разі продовження атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Про це він розповів в інтерв’ю Главреду.

За його словами, точний прогноз зробити неможливо, але можна виділити два основні сценарії: нейтральний та песимістичний.

«Оптимістичного сценарію я не бачу — є лише нейтральний і песимістичний. Нейтральний сценарій — це тепла зима. Але в неї особисто я не вірю. Я не вірив ні в першу теплу зиму, ні в другу, ні в третю», — зазначив Корольчук.

Експерт пояснив, що під час попередніх теплих зим у людей виникла помилкова думка, що енергетичну систему повністю відновлено і захищено. Насправді на перебіг подій впливала й тепла погода, й відсутність масованих обстрілів.

«Але виявилося, що і тепла погода зіграла свою роль, і відсутність масованих обстрілів. А вже навесні 2025 року Росія фактично змінила напрямок ударів і стала робити акцент на газовій сфері. Тому нейтральний сценарій, на мій погляд, — це, в кращому разі, режим 50/50: 12 годин світло є, 12 — немає», — зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що цієї зими українців очікують тривалі відключення електроенергії за графіком 4×2: 4 години без світла, 2 години — зі світлом. Найскладніша ситуація прогнозується у прифронтових і прикордонних регіонах: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Одещина, Херсонщина.