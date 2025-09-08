На українців чекає випробування напередодні зими: що задумали росіяни

Енергетика знову під прицілом РФ / © Associated Press

Реклама

Напередодні зими 2025 року Кремль, ймовірно, відновлює кампанію ударів безпілотниками та ракетами по енергетичній інфраструктурі України. Окупанти прагнуть послабити спротив російській агресії.

Про це йдеться у звіті ISW.

Аналітики посилаються на заяви диктатора Володимира Путіна, який заявив, що Росія битиме по енергетичній інфраструктурі України лише у відповідь на атаки по НПЗ.

Реклама

Українські чиновники вважають ці удари продовженням російської кампанії зі знищення української енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону.

«Кремль, схоже, відновлює свою кампанію з ударів безпілотниками та ракетами по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими 2025 року, ймовірно, намагаючись підірвати волю України до опору російській агресії», — оцінює ISW.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, Росія від 2022 року системно атакує українську енергетику, коли йде підготовка до опалювального сезону, і продовжує це робити 2025 року.

«Путін намагається прикривати свої нинішні удари й бреше про відповідь за НПЗ, хоча росіяни першими почали війну, атаки на енергетику, і ніколи їх не припиняли. Звичайний брехун», — сказав Коваленко.

Реклама

Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, Міненерго повідомило, що під час нічного обстрілу України росіяни атакували об’єкт української енергосистеми у Київській області. Під масований удар потрапив один із об’єктів теплової генерації. У відомстві зазначили, що ворог має на меті зашкодити мирному населенню та лишити без світла і тепла українські будинки, медичні заклади, дитячі садки та школи. Наразі енергетики та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків атаки на об’єкт теплової генерації.