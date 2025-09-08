- Дата публікації
На українців чекає випробування напередодні зими: що задумали росіяни
Окупанти, очевидно, відновлять свої удари по українській енергетиці напередодні зими.
Напередодні зими 2025 року Кремль, ймовірно, відновлює кампанію ударів безпілотниками та ракетами по енергетичній інфраструктурі України. Окупанти прагнуть послабити спротив російській агресії.
Про це йдеться у звіті ISW.
Аналітики посилаються на заяви диктатора Володимира Путіна, який заявив, що Росія битиме по енергетичній інфраструктурі України лише у відповідь на атаки по НПЗ.
Українські чиновники вважають ці удари продовженням російської кампанії зі знищення української енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону.
«Кремль, схоже, відновлює свою кампанію з ударів безпілотниками та ракетами по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими 2025 року, ймовірно, намагаючись підірвати волю України до опору російській агресії», — оцінює ISW.
За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, Росія від 2022 року системно атакує українську енергетику, коли йде підготовка до опалювального сезону, і продовжує це робити 2025 року.
«Путін намагається прикривати свої нинішні удари й бреше про відповідь за НПЗ, хоча росіяни першими почали війну, атаки на енергетику, і ніколи їх не припиняли. Звичайний брехун», — сказав Коваленко.
Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, Міненерго повідомило, що під час нічного обстрілу України росіяни атакували об’єкт української енергосистеми у Київській області. Під масований удар потрапив один із об’єктів теплової генерації. У відомстві зазначили, що ворог має на меті зашкодити мирному населенню та лишити без світла і тепла українські будинки, медичні заклади, дитячі садки та школи. Наразі енергетики та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків атаки на об’єкт теплової генерації.