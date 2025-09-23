ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
94
2 хв

На Україну чекають демографічні "провали" через війну: експертка стривожила прогнозом

Війна в Україні матиме довгостроковий вплив на населення, заявила наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Демографічна криза в Україні

Демографічна криза в Україні / © ТСН.ua

Україна вже зазнала значних втрат населення через міграцію та війну, і ці наслідки будуть відчутними ще протягом довгих років. Через це виникнуть демографічні «провали», які проявлятимуться десятиліттями.

Про це старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко розповіла у ефірі телеканалу «Київ24».

За словами експертки, війна в Україні матиме довгостроковий вплив на структуру поколінь.

«Насправді, ви знаєте, можна тут сперечатися про те, які покоління в нас більш численні, які менш численні, але Україна вже і так втратила дуже багато населення через міграційний відплив, через війну. І дійсно наслідки війни будуть дуже довгострокові. І 18-28 — це ж не єдина вікова категорія, яка виїжджає. Виїжджали ж і ті, кому до 18 років. Тобто, насправді, дійсно ми ці провали будемо бачити ще дуже довгий час», — розповіла Ткаченко.

Вона зауважила, що й до сьогодні на графіку вікової піраміди населення України помітний вплив ще Другої світової війни.

«Ми і сьогодні можемо там можемо бачити, наприклад, вплив Другої світової війни. Тобто, отакі катастрофічні події, як війна, особливо, коли це триває вже три роки, і горизонт поки що — це дискусії, хто бачить, хто не бачить. Тобто, насправді, такі довготривалі катастрофи, вони дійсно потім ще будуть дуже довго зазначатися на віковому складі населення«, — пояснила науковиця.

Нагадаємо, за даними аналітиків, через війну населення України скоротилося на 10 млн осіб. На початок 2022 року у країні проживало понад 40 млн осіб, а на середину 2024-го ця цифра впала до 35,8 млн. Головні причини демографічної кризи: масова міграція, смертність, історично низька народжуваність. Україна також стрімко старіє. До 2041 року населення може скоротитися до 29 млн, якщо не буде змін.

94
