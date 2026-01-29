На Україну чекають три найважчі тижні: Reuters зробив тривожний прогноз

Відключення світла. / © Associated Press

Наступні три тижні стануть складними для українців через зниження температури та пошкоджену російськими ударами енергетичну інфраструктуру. Обстріли РФ позбавили мільйони людей світла та тепла.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

За прогнозами синоптиків, вже наступного тижня на півночі та сході України очікується температура нижче -20°, що є надзвичайно низькою для країни.

«Погана новина полягає в тому, що морози справді будуть, і це буде складно. Гарна новина в тому, що нам потрібно протриматися три тижні, потім буде легше», — висловився голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус.

Політик пояснив, що ситуація може покращитися завдяки потеплінню та зростанню виробництва сонячної енергії через збільшення тривалості світлового дня.

Потужні удари по енергетиці

Дві останні масовані атаки Росії на Київ у січні залишили близько мільйона людей без світла та шість тисяч багатоквартирних будинків без опалення. Після тижнів ремонтних робіт близько 700 досі не мають тепла.

Видання наголошує, що подібна картина повторюється по всій країні. Зокрема, північ та схід країни, де розташовані такі великі міста — як Київ, Харків, Чернігів та Суми, регулярно піддаються атакам. Це призводить до обмежень електропостачання для промисловості та відключень електроенергії для споживачів.

Атаки на електростанції, систему передавання енергії та газовий сектор вже давно є ключовими елементами повномасштабного вторгнення РФ. Москва стверджує, що прагне підірвати боєздатність України.

Минулого тижня голова найбільшого приватного виробника електроенергії України ДТЕК заявив Reuters, що Україна наближається до «гуманітарної катастрофи» через пошкодження енергетичних систем на тлі мінусових температур.

Альтернативна енергетика

Асоціація сонячної енергетики повідомила, що торік в Україні було введено в експлуатацію близько 1,5 гігавата нових сонячних потужностей. Загальна встановлена ​​потужність сонячної енергії в країні, включаючи житлові установки, перевищила 8,5 гігавата.

Цей обсяг перевищує встановлену потужність усіх трьох атомних електростанцій, контрольованих Україною, у 7,7 гігавата, і допоміг країні впоратися з ремонтом цих станцій минулого літа. Однак таке виробництво залежить від погоди.

Президент Володимир Зеленський заявив цього місяця, що пошкоджена енергетична система України задовольняє лише 60% потреб країни в електроенергії цієї зими, з потужністю виробництва електроенергії 11 гігават проти потреби 18 гігават.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що сильні морози знову повертаються до України. Морози накриють захід і північ країни, а потім поширяться на інші регіони. Причиною низької температури стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.

Водночас радниця секретаря РНБО з питань енергетики та критичної інфраструктури Ольга Бабій заявила, що варто готуватися до відключень навіть влітку. З її слів, графіки обмежень електроенергії з українцями надовго — незалежно від того, чи триватимуть ракетні обстріли.