На Україну чекає найхолодніший у березні день зі снігом: коли накриє стихія

Наталка Діденко також розповіла, до чого в четвер готуватися водіям та коли чекати на потепління.

Ірина Лаб'як
Мокрий сніг в Україні / © УНІАН

Четвер, 19 березня, принесе до України вологу та холодну погоду з нічними заморозками. Синоптикиня Наталка Діденко попередила про можливий мокрий сніг та найхолодніші за останній час дні.

Про це Діденко написала у Мережі.

Погода в Україні

В Україні 19 березня утримається прохолодна погода: вночі температура становитиме 0…+4 градуси, вдень — +4…+8. Трохи тепліше буде у східних та південно-східних регіонах, а також на Волині — там удень очікується +8…+12 градусів.

У більшості областей у четвер пануватиме волога хмарна повітряна маса, що призведе до погіршення видимості — водіям варто бути особливо уважними. Подекуди можливі дощі, а вночі та вранці місцями ймовірний мокрий сніг.

Погода в Києві

У Києві на 19 березня прогнозують невеликий дощ, у нічні години подекуди з мокрим снігом. Після прохолодної ночі з температурою близько 0 вдень повітря прогріється приблизно до +5 градусів.

«Найближчими днями буде прохолодно, одягайтеся тепліше, сьогодні-завтра — найхолодніше, а потім потроху теплішатиме», — зауважила синоптикиня.

Вже від 23 березня очікується помітне підвищення температури повітря.

Нагадаємо, напередодні синоптики повідомили, що березень повертається до кліматичної норми: в Україні очікується похолодання з нічними заморозками до -3°C та денною температурою +4…+11°C (на південному заході до +13°C). За прогнозами Діденко та синоптикині Наталії Птухи, через вплив східних повітряних мас тиждень буде прохолодним і переважно хмарним. Справжнє потепління прогнозують лише ближче до 23 березня.

