На Україну чекають заморозки: прогноз погоди на 13 травня (карта)

Прогноз погоди в Україні на добу 13 травня не обіцяє спеку. По всій країні вдень буде хмарно з проясненнями, а вночі вночі 1-6°С тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С).

Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

Вночі синоптики опадів не обіцяють, а вдень в Україні, крім західних областей, місцями пройде невеликий дощ.

Фото Українського гідрометеорологічного центру

На нас чекає північний та північно-східний вітер (5-10 м/с).

Температура вночі у західних, північних та Вінницькій областях 1-6°С тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С), на решті території 3-8°С тепла; вдень 9-14°, на заході країни та в Криму до 17°С.

На високогір'ї Карпат вночі 0-5°С морозу, вдень 7-12°С тепла.

Прогноз погоди на Київщині

В області 13 травня буде хмарно з проясненнями.

Вночі опадів на Київщині не прогнозують. Там вдень місцями слід чекати на невеликий дощ. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 9-14°С тепла.

У Києві вночі буде прохолодно, лише 4-6° тепла, а вдень потеплішає до 11-13°.

Тим часом синоптики повідомили про погоду в Україні, заявивши, що знову суне негода.

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