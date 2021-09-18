На Україну налетіла негода: без світла залишилося понад 70 населених пунктів

На Україну налетіла негода: без світла залишилося понад 70 населених пунктів

Спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач.

Негода налетіла на деякі регіони країни та залишила без електропостачання десятки населених пунктів.

Про це 18 вересня повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що через погіршення погоди без світла залишився 71 населений пункт у двох областях:

у Львівській - 65,

Чернігівській - 6.

Спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, наголосили у ДСНС.

Як повідомлялося, у суботу, 18 вересня, в Україні дощитиме, буде холодно. Синоптики прогнозують хмарність з проясненням. В Україні будуть помірні дощі, а місцями грози. Омине лише крайній схід країни. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Місцями пориви 15-20 м/с.

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