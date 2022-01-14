На Україну налетів шквальний вітер: в яких регіонах найнебезпечніше

На Україну налетів шквальний вітер: в яких регіонах найнебезпечніше

Шквальний вітер також передають і на вихідні, 15-16 січня.

Ввечері 14 січня майже у всіх регіонах України зафіксували сильні пориви вітру - максимум сягнув до 27 м/с.

Такі дані наводить Укргідрометцентр.

"На 17:50 пориви вітру на заході та півночі нашої країни сягнули 20-27 м/с. На решті території вітер поки що 15-20 м/с. У столиці було зафіксовано порив вітру 23 м/с", - повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні зафіксували шквальний вітер / Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше українців попереджали про шквальний вітер 14 січня. В Укргідрометцентрі оголосили ІІ рівень небезпеки. Метеорологи пояснюють, що причиною посилення вітру будуть виступати атмосферні фронти циклону FAMKE, які переміщуватимуться територією України протягом наступної доби.

Також вітряну погоду передають на вихідні, 15-16 січня. 15 січня в Україні через сильний вітер оголошено І рівень небезпеки, жовтий, а на високогір'ях Івано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень). У неділю, 16 січня, в Україні буде переважно без опадів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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