ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

На Україну насуваються дощі та шквали вітру: де очікувати негоду 12 жовтня

Погода поступово стає прохолоднішою — дощі, туман і шквальний вітер охоплять кілька регіонів.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Дощ

Дощ / © Associated Press

У суботу, 12 жовтня, українців чекає похмура, але не холодна осіння погода. На заході та півдні пройдуть дощі, у Карпатах згусне туман, а на півночі посилиться вітер.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

12 жовтня в Україні пануватиме осіння нестабільність: хмарність чергуватиметься з короткими проясненнями.

Невеликі дощі очікуються на заході та півдні країни, тоді як решта областей проведе день без опадів. У Карпатах вночі та зранку можливий туман, який подекуди суттєво знизить видимість.

Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с, а на півночі вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах +5…+10°, удень — +9…+14°, тепліше буде на півдні та Закарпатті — до +17°.

Погода 12 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода 12 жовтня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич попередив, що в Україну йдуть дві хвилі похолодання. Очікується посилення північно-західних повітряних потоків, поступове зниження температури, а також опади та поривчастий вітер.

Дата публікації
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie