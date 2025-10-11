На Україну насуваються дощі та шквали вітру: де очікувати негоду 12 жовтня

Дощ / © Associated Press

У суботу, 12 жовтня, українців чекає похмура, але не холодна осіння погода. На заході та півдні пройдуть дощі, у Карпатах згусне туман, а на півночі посилиться вітер.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

12 жовтня в Україні пануватиме осіння нестабільність: хмарність чергуватиметься з короткими проясненнями.

Невеликі дощі очікуються на заході та півдні країни, тоді як решта областей проведе день без опадів. У Карпатах вночі та зранку можливий туман, який подекуди суттєво знизить видимість.

Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с, а на півночі вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах +5…+10°, удень — +9…+14°, тепліше буде на півдні та Закарпатті — до +17°.

Погода 12 жовтня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич попередив, що в Україну йдуть дві хвилі похолодання. Очікується посилення північно-західних повітряних потоків, поступове зниження температури, а також опади та поривчастий вітер.