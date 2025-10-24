На Україну насуваються дощі та шквали вітру: прогноз на 24 жовтня

Погода зіпсується / © Pixabay

Сьогодні в Україні буде хмарно, місцями очікуються дощі з грозами. Вітер південно-східний, рухатиметься зі швидкістю 7-12 м/с.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

На Правобережжі помірні, а на Закарпатті, Прикарпатті, в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями пройдуть значні дощі.

«У більшості південних областей вдень місцями грози. На решті території переважно без опадів. По всій території України відчутно потеплішає, хоча вітер буде холодним», — сказано в повідомленні.

У східних та Сумській областях в денні години температура становитиме +11…16°С, у південній частині стовпчики термометрів сягнуть +19°С. Водночас на високогір’ї Карпат дощ, температура вдень +4…9°С.

У Києві хмарно, без опадів, ввечері дощ. Температура по Київській області вдень +11…16°С, у столиці вночі +13…15°С. Вдень у Києві та області пориви вітру 15-20 м/с — I рівень небезпечності, жовтий.

Раніше синоптики повідомляли, що в Україні від 22 жовтня зміняться погодні умови.