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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Україну насуваються погодні гойдалки: синоптикиня попередила про небезпеку

Уже в суботу більшість областей України відчують помітне похолодання. Разом зі зміною температури до країни прийдуть дощі та грози.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Погода в Україні 13-14 червня

Погода в Україні 13–14 червня / © ТСН

У вихідні, 13–14 червня, в Україні спаде спека: температура повітря в більшості областей знизиться до +17…+23 градуси.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, температура повітря найближчими днями знизиться практично по всій території країни. В більшості областей вдень очікується від +17 до +23 градусів. Лише в суботу, 13 червня, на сході та південному сході України ще збережеться тепліша погода — до +26…+29 вище нуля.

Синоптикиня також попередила, що сьогодні, 12 червня, у багатьох областях прогнозують грозові дощі. Вона зазначила, що під час негоди можливий град.

У суботу короткочасні дощі та місцями грози пройдуть у східних областях. Також опади можливі ввечері на заході країни. На решті території України день мине без істотних опадів.

У неділю, 14 червня, дощі з грозами очікуються у західних, північних і центральних областях. Водночас на півдні та сході, за прогнозом, опадів не буде. Під час гроз також не виключені град і шквали.

У Києві субота мине без опадів. Натомість у неділю в столиці прогнозують дощ і грозу. Температура повітря протягом вихідних становитиме близько +20 градусів. Північно-західний вітер буде помірним, але місцями рвучким.

Нагадаємо, керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляв, що найближчим часом в Україні не прогнозується справжня літня спека, адже на зміну теплій погоді прийшов активний атмосферний фронт.

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Дата публікації
Кількість переглядів
110
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