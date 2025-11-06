На Україну насуваються похолодання і мокрий сніг: названо дату

Похолодання в Україні / © ТСН

Аномально теплий листопад в Україні незабаром закінчиться: похолодання очікується вже від 11-го числа. Хоча зниження температури буде незначним, у середині місяця нічні показники можуть опуститися до 0°C і нижче.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха, повідомляє OBOZ.UA.

Погода в Україні протягом найближчих днів буде відносно теплою. Удень температура повітря становитиме +8…+13°C, а місцями на півночі — до +17°C. Перші ознаки зниження температури очікуються від 11 листопада, однак воно не буде різким чи тривалим.

Аномально теплий листопад

За словами Птухи, нинішня погода не характерна для цього періоду осені. Найближчими днями середня денна температура по країні коливатиметься в межах +9…+15°C, а в Криму очікується справжнє весняне тепло — до +19°C.

9–10 листопада Україну перетне атмосферний фронт, який принесе короткочасні дощі на Закарпаття, до Карпат, південних та центральних областей, а 10 листопада — і на схід країни. У гірських районах опади можуть перейти в мокрий сніг.

Помірне похолодання в середині листопада

Похолодання прогнозується від 11 до 13 листопада, після чого можливе короткочасне підвищення температури. Як уточнила синоптикиня, воно буде незначним — температура знизиться лише на кілька градусів.

Наступного тижня нічні показники можуть опускатися до 0°C і нижче, однак точні райони з можливими заморозками та їхню інтенсивність метеорологи визначать ближче до кінця тижня.

Нагадаємо, на 6 листопада в Україні прогнозується суха, тепла погода з проясненнями. Температура вдень становитиме +8…+13°С, на півдні — до +17°С. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується, але вранці в західних, північних та східних областях, а також на Київщині можливий туман.