На Україну насуваються сніг і мороз: синоптикиня ошелешила прогнозом

Сніг у квітні / Ілюстративне фото / © ТСН

До України повертається зимова погода з арктичними повітряними масами та нічними заморозками. Синоптики прогнозують до 10 см снігу в окремих регіонах вже найближчими днями.

Про це розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, повідомляє УНІАН.

Коментуючи інформацію про можливий сніг і мінусову температуру навіть удень цього тижня, Голеня зазначила, що наразі над Україною, особливо північними регіонами, панує холодна повітряна маса.

«Тому при проясненнях — у нас були цієї ночі заморозки, наступної ночі в північній частині будуть заморозки і 22-го також будуть заморозки», — розповіла метеорологиня.

За її словами, над Карпатами сформувався невеликий циклон, який рухатиметься у напрямку Азовського моря.

«В північній частині він втягує холод з півночі. І на сході країни завтра може бути мокрий сніг. В Карпатах також може цієї ночі вже бути», — сказала представниця Укргідрометцентру.

У період 23 — 25 квітня очікується вітряна погода, а з півночі знову надходитиме холодне арктичне повітря. У зв’язку з цим можливі опади у вигляді мокрого снігу, зокрема в північних, центральних і східних областях, а також у Карпатах.

Як зазначила Голеня, сніг переважно випадатиме вночі, однак не виключено, що він спостерігатиметься і вдень за плюсової температури — приблизно від +1° до +3°…+4°.

«У нас і на початку травня може випадати сніг. Тому це не вперше, але давно такого не було», — зауважила експертка.

Відповідаючи на уточнення щодо можливого снігового покриву до 10 см, вона зазначила, що наразі такі розрахунки справді існують.

«Але це тільки на завтра, на день, на вечір, по сходу країни. Там така зона є в районі Краматорська. Але це тільки одна схема дала. Може буде, а може ні», — сказала Голеня.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич попередив, що цього тижня в Україні очікується холодна та волога погода з нічними заморозками до -3°C та денною температурою переважно +8…+17°C. Очікуються часті дощі, місцями з мокрим снігом, тумани та поривчастий вітер до 15 — 20 м/с. Найінтенсивніші опади пройдуть 21 та 24 квітня. Нестійка дощова погода триватиме до кінця тижня по всій території країни.